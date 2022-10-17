Продавец магазина в Ейске рассказала о чёрном небе и взрывах после крушения Су-34
Продавец магазина в Ейске рассказала о первых минутах после крушения самолёта
В Ейске продавец местного магазина, напротив которого упал военный самолёт, рассказала о первых минутах после случившегося.
Очевидица крушения самолёта в Ейске рассказала подробности ЧП. Видео © Telegram / SHOT
"И буквально через, наверное, секунду слышу... Я поняла, что упал самолёт. И начало рваться тут же что-то такое, прям как фейерверки. Я понимаю, что упал, но я не верю. Я вышла, а там уже чёрное всё небо... и рвутся... Это машины рвались, потому что он упал между жилым домом, девятиэтажкой, и "Меотидой", торговым комплексом", — рассказала телеграм-каналу SHOT жительница Ейска.
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Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта на жилые дома. Источник Лайфа подтвердил, что воздушное судно упало между жилым домом и магазином, а затем загорелось. Информация о пострадавших уточняется. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. По данным Минобороны, самолёт рухнул при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта.
Telegram / SHOT