Продавец магазина в Ейске рассказала о чёрном небе и взрывах после крушения Су-34

"И буквально через, наверное, секунду слышу... Я поняла, что упал самолёт. И начало рваться тут же что-то такое, прям как фейерверки. Я понимаю, что упал, но я не верю. Я вышла, а там уже чёрное всё небо... и рвутся... Это машины рвались, потому что он упал между жилым домом, девятиэтажкой, и "Меотидой", торговым комплексом", — рассказала телеграм-каналу SHOT жительница Ейска.