Лайф публикует видео с моментом крушения Су-34 на дом в Ейске
В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом крушения самолёта Су-34 на дом в Ейске. На кадрах видно, что борт вспыхивает ещё в воздухе, затем начинает терять высоту, падает и взрывается.
Момент крушения Су-34 на дом в Ейске. Видео © LIFE
По предварительным данным источника Лайфа, в результате погиб минимум один человек, десять пострадали.
"Многоэтажка, там же люди!": Лайф публикует эмоциональное видео первых минут после крушения Су-34 в Ейске
Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал между домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте. Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.
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