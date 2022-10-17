Под Самарой подполковника отстранили от работы после угона такси в пьяном виде
Отстранённый за угон машины таксиста в пьяном виде подполковник Алексей Фёдоров. Обложка © Telegram / SHOT
Врио главы отдела полиции в Чапаевске Самарской области 38-летнего подполковника Алексея Фёдорова отстранили от работы после того, как он угнал автомобиль таксиста, будучи пьяным. О подробностях сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 26-летний водитель по имени Физули сам рассказал правоохранителям о случившемся. Он отметил, что в ночь с пятницы на субботу взял заказ от местного кафе "Мего", где в автомобиль Renault сел выпивший клиент. Пока точно не известно, что случилось между мужчинами в дороге, однако в итоге таксист затормозил у заправки и выскочил на улицу. Физули заявил, что его очень напугал пассажир. Пока водитель приходил в себя, подполковник сел за руль и уехал. Вероятно, он добрался до дома и пошёл отсыпаться как ни в чём не бывало.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Добавим, что на эту должность подполковника назначили около месяца назад, до этого он три года был замом.
Ранее Лайф писал, что житель Самарской области угнал и продал машину соперника-таксиста, пока тот развлекался с его возлюбленной. Достойная экранизации история произошла в посёлке Стройкерамика.