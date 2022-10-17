Под Самарой подполковника отстранили от работы после угона такси в пьяном виде

По данным телеграм-канала, 26-летний водитель по имени Физули сам рассказал правоохранителям о случившемся. Он отметил, что в ночь с пятницы на субботу взял заказ от местного кафе "Мего", где в автомобиль Renault сел выпивший клиент. Пока точно не известно, что случилось между мужчинами в дороге, однако в итоге таксист затормозил у заправки и выскочил на улицу. Физули заявил, что его очень напугал пассажир. Пока водитель приходил в себя, подполковник сел за руль и уехал. Вероятно, он добрался до дома и пошёл отсыпаться как ни в чём не бывало.