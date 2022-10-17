СКР возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолёта Су-34 в Ейске
Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Последствия крушения Су-34 в Ейске. Видео © LIFE
На место трагедии направлены криминалисты центрального аппарата ведомства, военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, добавили в СКР. Кроме того, военной прокуратурой организована проверка по факту ЧП.
"Военной прокуратурой Южного военного округа организованы проверочные мероприятия в связи с падением и возгоранием военного самолёта Су-34 в жилом массиве в городе Ейске Краснодарского края", — сообщили в ведомстве и добавили, что на место выехал первый заместитель военного прокурора Южного военного округа.
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Напомним, сегодня около 18:00 мск военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться, но его судьба неизвестна. Как сообщают источники Лайфа, у самолёта была техническая неисправность. После падения воздушное судно загорелось, огонь перекинулся на девятиэтажный дом, пострадало 15 квартир. На данный момент известно как минимум об одном погибшем. Ещё трое, в том числе ребёнок, госпитализированы в тяжёлом состоянии.
LIFE