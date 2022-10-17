СКР возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолёта Су-34 в Ейске

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Последствия крушения Су-34 в Ейске. Видео © LIFE

На место трагедии направлены криминалисты центрального аппарата ведомства, военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, добавили в СКР. Кроме того, военной прокуратурой организована проверка по факту ЧП.

"Военной прокуратурой Южного военного округа организованы проверочные мероприятия в связи с падением и возгоранием военного самолёта Су-34 в жилом массиве в городе Ейске Краснодарского края", — сообщили в ведомстве и добавили, что на место выехал первый заместитель военного прокурора Южного военного округа.