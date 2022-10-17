Замминистра обороны РФ обсудил с замгенсека ООН зерновую сделку

В Москве состоялись переговоры заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом о реализации зерновой сделки. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Встреча замминистра обороны РФ Фомина и замгенсека ООН Гриффитса. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ

Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов и выполнение договорённостей по экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Отмечено, что возможность продления сделки напрямую зависит от полного выполнения всех ранее достигнутых договорённостей.

"Мы знаем, что Организация Объединённых Наций, конечно же, лидеры и в первую очередь генеральный секретарь Антониу Гутерриш и вы лично прилагаете большие усилия для решения важных вопросов, связанных с продовольственной безопасностью. Вопросов у нас большое количество, все они носят гуманитарный характер, мы вместе с вами, поэтому ещё раз добро пожаловать, и мы готовы обсуждать все вопросы", — сказал Фомин.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались инициативы ООН по военнопленным и продвижению российского аммиака на мировой рынок с использованием имеющейся инфраструктуры.