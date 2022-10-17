Евросоюзу предрекли распад из-за политики Германии
Чешский экономист Шульц: Политика Германии способствует краху Евросоюза
Пакет экономической поддержки в размере 200 миллиардов евро, который разработали власти Германии, может способствовать краху Евросоюза. Такое мнение выразил чешский экономист Ярослав Шульц в интервью изданию Parlamentní listy.
"Если немцы в подобной ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их в принципе не интересует, найдётся ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран", — отметил специалист.
По мнению Шульца, подобными шагами Берлин демонстрирует своё превосходство над другими европейскими странами, ведь многие из них попросту не смогут найти такие же огромные инвестиции. При этом экономист считает, что американцы против того, чтобы немцы становились лидерами ЕС. Свидетельством этому эксперт назвал взрывы на "Северных потоках". Такими диверсиями Вашингтон "старается чуть придушить" ФРГ, резюмировал Шульц.
Ранее Focus Online сообщил, что уже в скором времени Германию накроет волна банкротств. Из-за подскочивших цен практически все предприятия окажутся отключены от электроэнергии. Так, по данным немецкого химического гиганта BASF, расходы на энергию во втором квартале этого года оказались выше затрат в сравнении с прошлым на 800 миллионов.
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