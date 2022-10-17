Евросоюзу предрекли распад из-за политики Германии

Пакет экономической поддержки в размере 200 миллиардов евро, который разработали власти Германии, может способствовать краху Евросоюза. Такое мнение выразил чешский экономист Ярослав Шульц в интервью изданию Parlamentní listy.

"Если немцы в подобной ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их в принципе не интересует, найдётся ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран", — отметил специалист.

По мнению Шульца, подобными шагами Берлин демонстрирует своё превосходство над другими европейскими странами, ведь многие из них попросту не смогут найти такие же огромные инвестиции. При этом экономист считает, что американцы против того, чтобы немцы становились лидерами ЕС. Свидетельством этому эксперт назвал взрывы на "Северных потоках". Такими диверсиями Вашингтон "старается чуть придушить" ФРГ, резюмировал Шульц.