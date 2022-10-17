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17 октября, 13:33

"Укроборонпром" анонсировал выпуск беспилотника с дальностью полёта в тысячу километров

Украинский госконцерн "Укроборонпром" вскоре выпустит беспилотный летательный аппарат с дальностью полёта в тысячу километров и весом боевой части в 75 килограммов. Об этом говорится в сообщении предприятия в соцсетях.

"Дальность — 1000 километров, вес боевой части — 75 килограммов. Завершаем разработку", — уточнили в госконцерне.

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Shutterstock

Варвара Романова

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