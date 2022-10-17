ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 13:25
10505

Стали известны потери ВСУ за полтора месяца боёв под Херсоном

Стремоусов: ВСУ потеряли почти 10 тысяч бойцов за полтора месяца боёв под Херсоном

За последние полтора месяца украинские войска на Херсонском направлении потеряли порядка 9,8 тысячи солдат, включая иностранных наёмников. Соответствующее заявление сделал замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Только по сводкам Минобороны <…> укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 как раз вот этих пикапов с пулемётами, <...> 36 самолётов и семь вертолётов. Суммарно более 1590 единиц техники, это только лишь на Херсонском направлении. И примерно около 9,8 тысячи кадровых военных, наёмников потеряли убитыми", — сказал он в эфире Первого канала.

Стремоусов подчеркнул, что ситуация на Херсонском направлении полностью контролируется российскими военными, для региона нет никакой угрозы.

Киев готовит новую попытку наступления на Херсон и Запорожье
Киев готовит новую попытку наступления на Херсон и Запорожье

Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили очередную попытку наступления на Купянском направлении (под Харьковом). Кроме того, было отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной, а также успешно отражена украинская атака на 30 танках и БМП под Бериславом (это как раз Херсонская область).

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar