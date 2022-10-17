Стали известны потери ВСУ за полтора месяца боёв под Херсоном

"Только по сводкам Минобороны <…> укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 как раз вот этих пикапов с пулемётами, <...> 36 самолётов и семь вертолётов. Суммарно более 1590 единиц техники, это только лишь на Херсонском направлении. И примерно около 9,8 тысячи кадровых военных, наёмников потеряли убитыми", — сказал он в эфире Первого канала.