Стали известны потери ВСУ за полтора месяца боёв под Херсоном
Стремоусов: ВСУ потеряли почти 10 тысяч бойцов за полтора месяца боёв под Херсоном
За последние полтора месяца украинские войска на Херсонском направлении потеряли порядка 9,8 тысячи солдат, включая иностранных наёмников. Соответствующее заявление сделал замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Только по сводкам Минобороны <…> укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 как раз вот этих пикапов с пулемётами, <...> 36 самолётов и семь вертолётов. Суммарно более 1590 единиц техники, это только лишь на Херсонском направлении. И примерно около 9,8 тысячи кадровых военных, наёмников потеряли убитыми", — сказал он в эфире Первого канала.
Стремоусов подчеркнул, что ситуация на Херсонском направлении полностью контролируется российскими военными, для региона нет никакой угрозы.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили очередную попытку наступления на Купянском направлении (под Харьковом). Кроме того, было отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной, а также успешно отражена украинская атака на 30 танках и БМП под Бериславом (это как раз Херсонская область).
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine