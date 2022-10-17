Врач рассказала о лучших травяных сборах, спасающих от стресса

Иногда привычные препараты, принимаемые для борьбы с бессонницей и успокоения нервов, уже не справляются с задачей, в этом случае стоит обратить внимание на травы. Об этом в беседе с kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт, заведующая кафедрой фитотерапии РУДН, руководитель учебно-оздоровительного центра при НАНМ Елена Корсун.

"Вы можете попробовать уже готовые сборы, которые продают в аптеках. Как правило, эти сборы составлены ещё по советским рецептам и выручают до сих пор. Перед началом лечения травами желательно получить консультацию врача-фитотерапевта, который сможет составить индивидуальный сбор, учесть анамнез, сопутствующие заболевания и принимаемые препараты", — подчеркнула она.

Специалист перечислила сборы, которые помогают при стрессе.

Успокаивающий сбор

Для его приготовления необходимо четыре части (чайные или столовые ложки) плодов боярышника, по три части цветков календулы и листьев иван-чая, по две части листьев мяты, цветков лабазника и валерианы, а также по одной части пустырника, зверобоя и донника лекарственного. Данный сбор снимает напряжение, улучшает работу пищеварения и головного мозга.

Снотворный сбор

Он расслабляет и поддерживает в норме сердце, а также противостоит венозному застою крови. Причём принимать его стоит за два часа до сна. Для него понадобится четыре части плодов боярышника, по три части зюзника, корней валерианы, травы репешка, по две части душицы, донника, мяты, а также одна часть пустырника.

Сосудистые сборы

Существуют сборы, которые помогут снять спазм у людей с повышенным и пониженным давлением. В первом случае нужны три части календулы, по одной части мяты, майорана, базилика, шалфея, душицы, чабреца и розмарина. А в другом требуется четыре части плодов боярышника, по две части мелиссы, цветков календулы и хвои, а также по одной части донника, душицы, чабреца, пустырника и иван-чая. Принимать оба сбора следует в течение дня после еды.

Сбор для поддержания сердца в тревожное время

В этом случае нужно взять пять частей плодов боярышника, по три части лабазника, мелиссы, по две части календулы, листа земляники, плодов тмина или фенхеля, корневищ девясила, валерианы, а также по одной части донника, шалфея и пустырника. Такая смесь поможет снизить усталость и укрепить нервную систему, а также предупредит ишемические и гипоксические повреждения сердца.