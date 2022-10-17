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17 октября, 13:38
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Путин присвоил наименование "гвардейский" четырёхсотому самоходному артиллерийскому полку

Владимир Путин присвоил наименование "гвардейский" четырёхсотому самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознамённому ордена Богдана Хмельницкого полку. Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю: присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознамённому ордена Богдана Хмельницкого полку почётное наименование "гвардейский", — указывается в документе.

Отмечается, что такое наименование присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые личный состав проявил в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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