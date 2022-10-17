Путин присвоил наименование "гвардейский" четырёхсотому самоходному артиллерийскому полку
Владимир Путин присвоил наименование "гвардейский" четырёхсотому самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознамённому ордена Богдана Хмельницкого полку. Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознамённому ордена Богдана Хмельницкого полку почётное наименование "гвардейский", — указывается в документе.
Отмечается, что такое наименование присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые личный состав проявил в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.
Ранее Владимир Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры её посмертную награду — звезду Героя России. Президент подчеркнул, что она была человеком мужественным и знаковым для Донбасса.