Иностранные наёмники подгоняют солдат ВСУ на Сватовском направлении, заявили в ЛНР

Вооружённые силы Украины, которые наступают на Сватовском направлении в ЛНР, не имеют мотивации, их подгоняют иностранные наёмники. Такое заявление в эфире Первого канала сделал полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв.

"Мотивировка [ВСУ] очень простая. Это уже неоднократно и пленные рассказывали, что натовские инструкторы, не просто инструкторы, но и штатные офицеры из Америки, из Европы <...> толкают их вперёд "освобождать" якобы территории", — сказал он.

По словам Киселёва, наступление важно для тех, перед кем поставлена задача нанести максимальный урон жизнеобеспечению населённых пунктов. Так, в ночь на 17 октября украинские военные обстреляли школы и детские сады в Сватове. Киселёв уверен, что инструкторам-наёмникам безразличны судьбы военнослужащих ВСУ, поэтому те и гонят их вперёд. Кроме того, в украинских подразделениях есть жители Лисичанска, Луганска, Сватова, которые хотят отомстить соседям, оставшимся на освобождённых территориях, считает полковник.