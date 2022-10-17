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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 13:35
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Иностранные наёмники подгоняют солдат ВСУ на Сватовском направлении, заявили в ЛНР

Полковник полиции ЛНР Киселёв: Наёмники подгоняют ВСУ на Сватовском направлении

Вооружённые силы Украины, которые наступают на Сватовском направлении в ЛНР, не имеют мотивации, их подгоняют иностранные наёмники. Такое заявление в эфире Первого канала сделал полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв.

"Мотивировка [ВСУ] очень простая. Это уже неоднократно и пленные рассказывали, что натовские инструкторы, не просто инструкторы, но и штатные офицеры из Америки, из Европы <...> толкают их вперёд "освобождать" якобы территории", — сказал он.

По словам Киселёва, наступление важно для тех, перед кем поставлена задача нанести максимальный урон жизнеобеспечению населённых пунктов. Так, в ночь на 17 октября украинские военные обстреляли школы и детские сады в Сватове. Киселёв уверен, что инструкторам-наёмникам безразличны судьбы военнослужащих ВСУ, поэтому те и гонят их вперёд. Кроме того, в украинских подразделениях есть жители Лисичанска, Луганска, Сватова, которые хотят отомстить соседям, оставшимся на освобождённых территориях, считает полковник.

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ВСУ потеряли личный состав и технику при попытке прорваться под Сватовом и Кременной

Ранее Владимир Рогов заявил, что ВСУ собираются захватить Запорожскую АЭС с помощью Киевской ГЭС. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", для захвата ЗАЭС киевский режим привлечёт речной десант.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Евгения Колесникова
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