Концерты сбежавшего в Израиль Слепакова подешевели в два раза

Стоимость выступления российского юмориста Семёна Слепакова сократилась на два миллиона рублей после его отъезда из России в Израиль. Как пишет телеграм-канал Mash, теперь артист готов участвовать в корпоративах только с телохранителями и водителем, который не знает русского языка.

При этом приехать Слепаков готов в любую страну, кроме России. Заказать его выступление можно за 40 тысяч евро (примерно 2,5 миллиона рублей), хотя раньше оно стоило в районе 4,5–5 млн рублей.

Также телеграм-канал раскрыл некоторые детали райдера юмориста. Так, он требует бизнес-класс в самолёте, VIP-зал в аэропорту и автомобиль представительского класса с водителем, не знающим русского языка. Вдобавок он должен быть молчаливым и не курить. Проживать артист намерен лишь в пятизвёздочном отеле, а суточные для его команды — 100 евро. Взамен заказчик получает каноничную программу без политики и жести.