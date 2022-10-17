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17 октября, 17:11

МЧС: Два человека погибли и 15 пострадали при крушении Су-34 в Ейске

В МЧС РФ привели данные о погибших в результате падения самолёта Су-34 на жилой район в Ейске. На данный момент известно о двух жертвах и 15 пострадавших.

Обстановка на месте крушения Су-34 в Ейске. Видео © LIFE

Лайф публикует видео с моментом крушения Су-34 на дом в Ейске

Лайф публикует видео с моментом крушения Су-34 на дом в Ейске

Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал между домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте. Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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