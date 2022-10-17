Семья Джорджа Флойда намерена подать в суд на Канье Уэста за его высказывание

На рэпера Канье Уэста может подать в суд семья убитого во время задержания Джорджа Флойда. Это связано с высказыванием исполнителя о том, что афроамериканец умер из-за злоупотребления наркотиками, пишет The Guardian.

Такую точку зрения исполнитель высказал в подкасте Drink Champs во время обсуждения документального фильма "Величайшая ложь из когда‑либо проданных: Джордж Флойд и подъём BLM". Рэпер считает, что полицейский на самом деле не виноват в смерти мужчины.