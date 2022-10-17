Семья Джорджа Флойда намерена подать в суд на Канье Уэста за его высказывание
На рэпера Канье Уэста может подать в суд семья убитого во время задержания Джорджа Флойда. Это связано с высказыванием исполнителя о том, что афроамериканец умер из-за злоупотребления наркотиками, пишет The Guardian.
Такую точку зрения исполнитель высказал в подкасте Drink Champs во время обсуждения документального фильма "Величайшая ложь из когда‑либо проданных: Джордж Флойд и подъём BLM". Рэпер считает, что полицейский на самом деле не виноват в смерти мужчины.
"Если вы посмотрите, колено парня даже не было вот так на его шее", — заявил музыкант.
Напомним, 25 мая 2020 года Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.
Getty Images / Gotham