Главы Минздрава и МЧС в Ейске посетили пострадавших при крушении Су-34
Главы Минздрава РФ Михаил Мурашко и МЧС Александр Куренков прибыли в Ейск, где бомбардировщик Су-34 упал у многоквартирного дома. Министры посетили больницу, где оказывают помощь пострадавшим.
Михаил Мурашко и Александр Куренков в Ейске. Видео © LiFE
Руководители двух ведомств отправились в центральную районную больницу вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Они пообщались с главным врачом о состоянии пострадавших. Решается вопрос об их возможной транспортировке.
Самолёт Ил-76 МЧС России уже вылетел из Москвы в Краснодарский край для перевозки пострадавших. Он оборудован специальными медицинскими модулями. На борту находятся медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас", врачи федеральных учреждений Минздрава России, а также психологи МЧС России.
Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты. По последним данным, погибло шесть человек, судьба ещё шестерых неизвестна. 19 человек пострадало.
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