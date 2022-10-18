Главы Минздрава и МЧС в Ейске посетили пострадавших при крушении Су-34

Главы Минздрава РФ Михаил Мурашко и МЧС Александр Куренков прибыли в Ейск, где бомбардировщик Су-34 упал у многоквартирного дома. Министры посетили больницу, где оказывают помощь пострадавшим.

Михаил Мурашко и Александр Куренков в Ейске. Видео © LiFE

Руководители двух ведомств отправились в центральную районную больницу вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Они пообщались с главным врачом о состоянии пострадавших. Решается вопрос об их возможной транспортировке.