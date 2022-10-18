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17 октября, 21:19

Трасс отказалась покидать пост премьера Великобритании

<p>Премьер Великобритании Лиз Трасс. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/number10gov/52435899100/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">number10gov</a></p>

Премьер Великобритании Лиз Трасс. Фото © Flickr / number10gov

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об отказе уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда сопартийцев – депутатов правящей Консервативной партии.

В интервью британским телеканалам она отметила, что была избрана с целью проведения политики в интересах королевства и сейчас тяжёлые времена.

"Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах", заявила Трасс.

По её мнению, консерваторы сейчас не могут тратить время на разговоры, "нужно заниматься делом". Трасс подчеркнула, что таков её посыл коллегам.

Премьерство Трасс в Британии сравнили с фееричной катастрофой

Премьерство Трасс в Британии сравнили с фееричной катастрофой

Как писал ранее Лайф, депутаты Консервативной партии обсудят будущее Трасс. Всё больше членов правящей в Британии фракции говорят о необходимости сменить лидера — во второй раз с июля, когда окружение бывшего премьера Бориса Джонсона принудило его к отставке. На этот раз причиной стали первые действия Трасс на новом посту в экономике. Они уже привели к рекордному обвалу курса фунта стерлингов.

Андрей Григорьев

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