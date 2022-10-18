Трасс отказалась покидать пост премьера Великобритании
Премьер Великобритании Лиз Трасс. Фото © Flickr / number10gov
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об отказе уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда сопартийцев – депутатов правящей Консервативной партии.
В интервью британским телеканалам она отметила, что была избрана с целью проведения политики в интересах королевства и сейчас тяжёлые времена.
"Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах", — заявила Трасс.
По её мнению, консерваторы сейчас не могут тратить время на разговоры, "нужно заниматься делом". Трасс подчеркнула, что таков её посыл коллегам.
Как писал ранее Лайф, депутаты Консервативной партии обсудят будущее Трасс. Всё больше членов правящей в Британии фракции говорят о необходимости сменить лидера — во второй раз с июля, когда окружение бывшего премьера Бориса Джонсона принудило его к отставке. На этот раз причиной стали первые действия Трасс на новом посту в экономике. Они уже привели к рекордному обвалу курса фунта стерлингов.