Трасс отказалась покидать пост премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об отказе уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда сопартийцев – депутатов правящей Консервативной партии.

В интервью британским телеканалам она отметила, что была избрана с целью проведения политики в интересах королевства и сейчас тяжёлые времена.

"Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах", — заявила Трасс.

По её мнению, консерваторы сейчас не могут тратить время на разговоры, "нужно заниматься делом". Трасс подчеркнула, что таков её посыл коллегам.