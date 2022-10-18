МКС передвинули, чтобы избежать столкновения с мусором

Орбита Международной космической станции претерпела изменения с целью уклонения от космического мусора. Об этом рассказали в пресс-службе "Роскосмоса". Двигатели российского грузового корабля "Прогресс МС-20" были включены в 22:27 мск на 630,8 секунды. В результате средняя орбита МКС увеличилась на 1,75 километра и составила 417,9 километра.

"В понедельник, 17 октября 2022 года, орбита Международной космической станции была скорректирована для уклонения от столкновения с космическим мусором", — написано в телеграм-канале госкорпорации.

Как добавили в "Роскосмосе", за всё время работы станции было проведено 327 таких коррекций, 176 из них — с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс". Сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франсиско Рубио, Николь Манн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.