"Стоит ли игра свеч?": Байдену предсказали большие проблемы при попытке давить на ОПЕК+

Решение Вашингтона наказать Саудовскую Аравию и других производителей нефти за решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти обернётся против самих Штатов. Причиной может стать основной инструмент США — закон о запрете картелей по добыче и экспорту нефти, или NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Как пишет Bloomberg, документ буквально предлагает подчинить организацию экспортёров антимонопольному закону Шермана.

"Принятие законопроекта позволит Белому дому подать антимонопольный иск против ОПЕК+ за манипулирование ценами на мировом рынке нефти", — говорит Хавьер Блас в своей статье.

Если страны картеля, по мнению обозревателя, примут ответные меры, то это обойдётся Вашингтону дорого. Как предполагает Блас, несмотря на то что Байден стремится наказать Эр-Рияд и его союзников за сокращение поставок чёрного золота, "разумнее было бы избегать эскалации путём внесения изменений в законодательство". Иначе, полагает автор, саудовцы могут избавиться от финансовых активов США и открыто заговорить о ценообразовании на нефть не в долларах. Он также отметил, что NOPEC в течение последних 25 лет был лишь угрозой и считался "ядерным" вариантом. Использовать этот сценарий можно было только в крайнем случае.

"Никто не ответил, что же будет, если законопроект примут. Будут ли США требовать антимонопольного расследования в отношении ОПЕК+? Дойдёт ли дело до подачи иска против саудовцев в федеральный суд? И если иск будет подан и Вашингтон выиграет, сможет ли он добиться какой-либо компенсации? А самый главный вопрос: стоит ли игра свеч?" — подчеркнул автор статьи.