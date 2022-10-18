"Газпром" объяснил, почему поставки газа в Армению приостановят
"Газпром Армения": Поставки газа приостановят в связи с плановыми работами
Природный газ по трубопроводу Северный Кавказ – Закавказье не будет подаваться с 18 по 19 октября. Как сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения", это связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами.
В эти два дня жители Армении будут получать газ за счёт внутренних резервов. Как сообщается на сайте компании, никаких ограничений вводиться не планируется.
Ранее Лайф писал, что большинство стран ЕАЭС перешло на оплату газа в рублях. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. Министр добавил, что в настоящее время аналогичное решение рассматривает и Казахстан, который также изъявляет желание "торговать в национальных валютах".