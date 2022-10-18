"Газпром" объяснил, почему поставки газа в Армению приостановят

Природный газ по трубопроводу Северный Кавказ – Закавказье не будет подаваться с 18 по 19 октября. Как сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения", это связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами.

В эти два дня жители Армении будут получать газ за счёт внутренних резервов. Как сообщается на сайте компании, никаких ограничений вводиться не планируется.