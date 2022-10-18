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17 октября, 21:05

"Газпром" объяснил, почему поставки газа в Армению приостановят

"Газпром Армения": Поставки газа приостановят в связи с плановыми работами

Природный газ по трубопроводу Северный Кавказ – Закавказье не будет подаваться с 18 по 19 октября. Как сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения", это связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами.

В эти два дня жители Армении будут получать газ за счёт внутренних резервов. Как сообщается на сайте компании, никаких ограничений вводиться не планируется.

Россия переходит на расчёты в рублях за газ с Арменией и Азербайджаном

Россия переходит на расчёты в рублях за газ с Арменией и Азербайджаном

Ранее Лайф писал, что большинство стран ЕАЭС перешло на оплату газа в рублях. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. Министр добавил, что в настоящее время аналогичное решение рассматривает и Казахстан, который также изъявляет желание "торговать в национальных валютах".

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Газпром Армения

Арина Родионова

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