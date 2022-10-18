Маск: SpaceX отозвала запрос к Пентагону о финансировании Starlink на Украине
Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил о неактуальности обращения к Пентагону. Он сообщил, что компания уже отозвала обращение о финансировании работы системы спутниковой связи Starlink на Украине.
"SpaceX уже отозвала свой запрос о финансировании", — написал Маск в "Твиттере".
Таким образом он прокомментировал опубликованную в газете Politico статью. В материале издания говорилось о том, что Пентагон рассматривает возможность оплатить работу Starlink.
Ранее Лайф писал, что посол ЛНР назвал Маска спонсором терроризма, работающим себе в убыток. Родион Мирошник полагает, что первичная попытка Маска прекратить оплачивать спутниковую связь была "реакцией на откровенно хамское поведение со стороны украинского режима".
Напомним, американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине.
Flickr / Official SpaceX Photos