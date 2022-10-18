Маск: SpaceX отозвала запрос к Пентагону о финансировании Starlink на Украине

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил о неактуальности обращения к Пентагону. Он сообщил, что компания уже отозвала обращение о финансировании работы системы спутниковой связи Starlink на Украине.

"SpaceX уже отозвала свой запрос о финансировании", — написал Маск в "Твиттере".

Таким образом он прокомментировал опубликованную в газете Politico статью. В материале издания говорилось о том, что Пентагон рассматривает возможность оплатить работу Starlink.