Букеровскую премию дали автору книги о загробных приключениях

Букеровскую премию по литературе за 2022 год получил писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Такой награды он удостоился за роман "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida). Решение жюри объявлено в Лондоне на торжественной церемонии.