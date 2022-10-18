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17 октября, 21:26

Букеровскую премию дали автору книги о загробных приключениях

Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию

<p>Шехан Карунатилака. Фото © <a href="https://thebookerprizes.com/the-booker-library/authors/shehan-karunatilaka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thebookerprizes</a></p>

Шехан Карунатилака. Фото © thebookerprizes

Букеровскую премию по литературе за 2022 год получил писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Такой награды он удостоился за роман "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida). Решение жюри объявлено в Лондоне на торжественной церемонии.

Книга Карунатилаки наполнена юмором и рассказывает о загробных приключениях военного фотографа Маали Алмейды. Как говорится на сайте премии, после смерти у главного героя есть лишь семь лун для того, чтобы привести любимых им людей к тайнику с фотографиями, которые должны потрясти Шри-Ланку.

Одну из самых престижных наград в области литературы на английском языке писателю вручила королева-консорт Камилла. Кроме мирового признания и роста продаж своих произведений обладатель премии также получил денежный приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (57 тыс. долларов).

Объявлен победитель Букеровской премии 2021 года

Объявлен победитель Букеровской премии 2021 года

Ранее Лайф писал, что в мае Букеровскую премию получила индийская писательница Гитанджали Шри. Её книга "Могила с песком" стала первой в истории, переведённой с хинди, которая удостоилась такого признания. В ней рассказывается об истории 80-летней женщины, столкнувшейся с депрессией из-за смерти мужа.

Арина Родионова

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