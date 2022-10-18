Букеровскую премию дали автору книги о загробных приключениях

Букеровскую премию по литературе за 2022 год получил писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака. Такой награды он удостоился за роман "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida). Решение жюри объявлено в Лондоне на торжественной церемонии.

Книга Карунатилаки наполнена юмором и рассказывает о загробных приключениях военного фотографа Маали Алмейды. Как говорится на сайте премии, после смерти у главного героя есть лишь семь лун для того, чтобы привести любимых им людей к тайнику с фотографиями, которые должны потрясти Шри-Ланку.

Одну из самых престижных наград в области литературы на английском языке писателю вручила королева-консорт Камилла. Кроме мирового признания и роста продаж своих произведений обладатель премии также получил денежный приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (57 тыс. долларов).