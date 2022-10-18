"Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали", — сказал Арестович в эфире ютуб-канала журналиста Марка Фейгина*.