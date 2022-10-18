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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 22:26
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Арестович признал, что Россия нашла ключик к ПВО Украины

Арестович: Россия нашла ключик к ПВО Украины

Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины. Такое мнение высказал советник главы офиса лидера Незалежной Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали", — сказал Арестович в эфире ютуб-канала журналиста Марка Фейгина*.

По его мнению, российские войска могут "кошмарить Украину в таком режиме, как сегодня, два-три месяца".

Киев атакован дронами-камикадзе
Киев атакован дронами-камикадзе

Как рассказывал Лайф, минувшей ночью сразу в нескольких областях Южной и Центральной Украины объявили воздушную тревогу. В Минобороны РФ отмечали, что Россия продолжает наносить удары по важным военным и энергетическим объектам Украины.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

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Арина Родионова
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