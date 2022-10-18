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17 октября, 22:00

Всемирный банк перевёл все займы Белоруссии в статус необслуживаемых

Всемирный банк сменил статус всех займов, предоставленных Белоруссии по линии Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Из-за просроченных Минском платежей на $68,4 млн он признал их необслуживаемыми.

"С сегодняшнего дня Всемирный банк перевёл все займы МБРР, предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых", — говорится в сообщении на сайте ВБ.

Там уточнили, что это сделано по "установленной процедуре Всемирного банка", согласно которой займы МБРР при отсутствии положенных платежей по ним на протяжении шести месяцев переводятся в статус необслуживаемых. ВБ пояснил, что на 14 октября у Белоруссии таковых было на сумму, эквивалентную 68,43 млн долларов США.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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