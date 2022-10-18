Участие Соединённых Штатов в украинском конфликте рано или поздно приведёт к эскалации между Америкой и Россией, поэтому правительству Зеленского необходимо искать мирные пути решения вопроса. На это указал издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

"Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет её получать, особенно когда речь идёт о самом существовании членов альянса", — пишет Саймс.

По мнению автора статьи, считать, что Запад обязан поддерживать Незалежную бесконечно, не добиваясь дипломатического разрешения конфликта, — это грубая ошибка. Тем более, подчеркнул Саймс, этот конфликт может "легко выйти из-под контроля".

Он отметил, что, хотя Зеленский вряд ли пойдёт на мирное урегулирование ситуации, Запад может захотеть этого уже в ближайшие месяцы, ведь "экстремизм во имя либерального мирового порядка — это всё же экстремизм".