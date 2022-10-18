Груда металлолома: Опубликовано видео с обломками Су-34 в Ейске
В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажном доме после крушения Су-34
В Ейске завершено тушение пожара в девятиэтажном доме, который загорелся после крушения бомбардировщика Су-34. Видео обломков самолёта и повреждённого здания опубликовало Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в телеграм-канале. На кадрах видно, что от самолёта осталась буквально груда металлолома.
Место крушения Су-34 в Ейске. Видео @ Telegram / Министерство ГО и ЧС КК
По данным ведомства, из здания эвакуировано 250 человек, включая 40 детей. Пострадавшие, которым не потребовалась медицинская помощь, будут расселены в шести гостиницах и пансионатах.
За оценку состояния дома возьмётся специальная комиссия. Для разбора завалов выделено 12 единиц техники, включая по два крана, бульдозера, автогрейдера, экскаватора и самосвала, а также по одному тягачу и автотранспорту. Также на месте работает 10 световых башен.
Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты. По последним данным, погибло шесть человек, судьба ещё шестерых неизвестна. 19 человек пострадало.
Telegram / Министерство ГО и ЧС КК