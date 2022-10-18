Груда металлолома: Опубликовано видео с обломками Су-34 в Ейске

В Ейске завершено тушение пожара в девятиэтажном доме, который загорелся после крушения бомбардировщика Су-34. Видео обломков самолёта и повреждённого здания опубликовало Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в телеграм-канале. На кадрах видно, что от самолёта осталась буквально груда металлолома.



Место крушения Су-34 в Ейске. Видео @ Telegram / Министерство ГО и ЧС КК

По данным ведомства, из здания эвакуировано 250 человек, включая 40 детей. Пострадавшие, которым не потребовалась медицинская помощь, будут расселены в шести гостиницах и пансионатах.