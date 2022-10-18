Политику Байдена описали одной неприятной для него фразой

Администрация президента США Джо Байдена допустила ряд политических провалов, которые должны теперь обеспечить его конкурентам-республиканцам победу на промежуточных выборах. А ещё привести к пересмотру ряда политических вопросов. Об этом заявил обозреватель Fox News Эндрю Паздер. Говоря о политике Байдена, он употребил фразу "Остановите глупца!".

"Для республиканцев сегодня более подходящим лозунгом кампании было бы "Остановите глупца!", учитывая кризисы, которые президент Джо Байден и его союзники-демократы в Конгрессе вызвали, усилили или не смогли решить — от рецессии до инфляции, дефицита энергии, открытых границ, разгула преступности и угрозы Армагеддона", — пишет Паздер.

По его мнению, частые опросы демонстрируют, что республиканцы могут без труда вернуть контроль над Палатой представителей на выборах в грядущем месяце. Так, опубликованный на минувшей неделе опрос Monmouth University выявил желание 47% граждан США видеть республиканцев во главе Конгресса. Такой исход выборов, подчеркнул Паздер, станет началом конца "катастрофического президентства Байдена". По его мнению, новая партия власти остановит безрассудные расходы, приведшие к инфляции в стране. А это поможет вывести экономику из рецессии и стагфляции.

Кроме того, республиканцы могут добиться привлечения администрации нынешнего президента к ответственности, включая проведение слушаний о политизации ФБР и Минюста, которые, по мнению обозревателя, превратились в правоохранительные органы Демократической партии.