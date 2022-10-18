Мурашко уточнил количество погибших после крушения Су-34 в Ейске

Число пострадавших после крушения в Ейске бомбардировщика Су-34 у многоэтажного дома составляет 19 человек. Погибло три человека. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Глава Минздрава России Михаил Мурашко: В результате ЧП в Ейске погибло 3 человека, пострадало 19 человек", — приводит оперативный штаб Краснодарского края слова министра на месте ЧП.

В Минздраве уточнили, что в Ейск для оказания помощи оперативно прибыли 22 медицинских специалиста из Краснодарской краевой больницы. Четверо пострадавших направлены на лечение в Краснодар, остальным помощь в полном объёме оказывается на месте. Самолёт МЧС со специалистами федеральных центров развернули в небе, так как в нём пропала необходимость.