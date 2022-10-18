Мурашко уточнил количество погибших после крушения Су-34 в Ейске
Мурашко: В Ейске погибло три человека, пострадало 19
Михаил Мурашко в ейской больнице. Фото © Минздрав РФ
Число пострадавших после крушения в Ейске бомбардировщика Су-34 у многоэтажного дома составляет 19 человек. Погибло три человека. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Глава Минздрава России Михаил Мурашко: В результате ЧП в Ейске погибло 3 человека, пострадало 19 человек", — приводит оперативный штаб Краснодарского края слова министра на месте ЧП.
В Минздраве уточнили, что в Ейск для оказания помощи оперативно прибыли 22 медицинских специалиста из Краснодарской краевой больницы. Четверо пострадавших направлены на лечение в Краснодар, остальным помощь в полном объёме оказывается на месте. Самолёт МЧС со специалистами федеральных центров развернули в небе, так как в нём пропала необходимость.
Таким образом, глава Минздрава опроверг ранее озвученные местными спасателями данные о том, что погибло шесть человек, ещё шестеро значатся пропавшими без вести.
Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Пилоту удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.