"Как можно скорее": Глава МАГАТЭ захотел ещё раз встретиться с Путиным

Достичь соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) возможно до конца года. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он уточнил, что для результата необходимо продолжить работу.

"Я считаю, что это возможно", — сказал Гросси журналистам.

Он обосновал такие прогнозы тем, что МАГАТЭ достигло хорошего диалога с президентами Путиным и Зеленским. Гросси признался, что надеется как можно скорее вновь посетить Россию и встретиться с лидером РФ.

"Надеюсь, что да. И надеюсь [встретиться] как можно скорее", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности нового визита в Россию для встречи с Путиным.