В МИД РФ оценили вероятность демилитаризации Запорожской АЭС и периметра вокруг неё
В МИД РФ поддержали создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
Запорожская атомная электростанция не может оставаться без охраны, в связи с этим Москва исключает демилитаризацию объекта и периметра вокруг него. Соответствующее заявление сделал замглавы российской делегации на заседании Комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов.
Он напомнил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать зону защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг АЭС. По словам Воронцова, российская сторона поддерживает данное предложение "в принципиальном плане", однако необходимо договориться о параметрах этой зоны.
"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг неё, что приведёт к снижению степени её защищённости и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появления условий контрнаступления ВСУ. Объект крайне важен, и он не может оставаться без охраны ни на минуту", — добавил дипломат.
Ранее Минобороны сообщило о срыве подготовки ВСУ к десантной операции в районе Запорожской АЭС. Попытка осуществлялась в ночь с 13 на 14 октября, заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ТАСС / Сергей Мальгавко