В МИД РФ оценили вероятность демилитаризации Запорожской АЭС и периметра вокруг неё

Запорожская атомная электростанция не может оставаться без охраны, в связи с этим Москва исключает демилитаризацию объекта и периметра вокруг него. Соответствующее заявление сделал замглавы российской делегации на заседании Комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов.

Он напомнил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать зону защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг АЭС. По словам Воронцова, российская сторона поддерживает данное предложение "в принципиальном плане", однако необходимо договориться о параметрах этой зоны.

"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг неё, что приведёт к снижению степени её защищённости и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появления условий контрнаступления ВСУ. Объект крайне важен, и он не может оставаться без охраны ни на минуту", — добавил дипломат.