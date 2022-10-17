В Германии ввели новое требование для россиян, желающих получить визу
Германия стала требовать у россиян выписку из банка в ЕС для оформления визы
Германия стала требовать у желающих получить визу граждан РФ выписку из работающего в странах Евросоюза банка. Об этом говорится в заявлении на сайте VisaMetric. Этот документ теперь должен предоставляться в качестве финансовой гарантии. Тем самым россияне должны доказывать, что, находясь в Шенгенской зоне, у них будет достаточно средств.
"К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС. Документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счёте (счетах)", — сказано в перечне документов, необходимых для визы.
Сообщается также, что заявитель в таком случае обязан показать соответствующие выписки из банковского счёта за последние три месяца. Добавим, что такое же требование содержится и в списке документов, которые нужны для подачи на визы при визитах к близким, а также в рабочих, научных, культурных, спортивных и медицинских целях.
Ранее Лайф писал, что правительство Болгарии приняло решение о частичном приостановлении одного из положений соглашения между республикой и Россией о взаимных поездках граждан. Теперь гражданам РФ с дипломатическими и служебными паспортами запрещены безвизовый въезд, выезд, транзит и временное пребывание в Болгарии.
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