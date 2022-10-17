В Германии ввели новое требование для россиян, желающих получить визу

Германия стала требовать у желающих получить визу граждан РФ выписку из работающего в странах Евросоюза банка. Об этом говорится в заявлении на сайте VisaMetric. Этот документ теперь должен предоставляться в качестве финансовой гарантии. Тем самым россияне должны доказывать, что, находясь в Шенгенской зоне, у них будет достаточно средств.

"К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС. Документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счёте (счетах)", — сказано в перечне документов, необходимых для визы.