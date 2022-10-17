Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе обмена пленными с Украиной впервые встретилась с коллегой из Незалежной Дмитрием Лубинцом. Об этом омбудсмен рассказала в телеграм-канале.

Омбудсмен Москалькова опубликовала кадры обмена пленными с Украиной. Видео © Telegram / Татьяна Москалькова

"Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести", — отметила Москалькова.

Она также подчеркнула, что, как бы ни складывалась ситуация, омбудсмены должны быть вне политики и работать на благо своего народа. Освобождённых россиян доставили самолётами в Москву, где им оказывают медицинскую помощь.