В результате крушения Су-34 в Ейске пострадали трое детей

Среди пострадавших при крушении Су-34 в Ейске есть трое детей. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

При этом заместитель губернатора региона Анна Минькова сообщила о 10 пострадавших, среди которых трое детей. По её словам, 7 взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии. Они отравились продуктами горения.