В результате крушения Су-34 в Ейске пострадали трое детей
Среди пострадавших при крушении Су-34 в Ейске есть трое детей. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.
"Среди пострадавших трое детей 8–10 лет, лёгкая степень тяжести", — сказано в сообщении.
При этом заместитель губернатора региона Анна Минькова сообщила о 10 пострадавших, среди которых трое детей. По её словам, 7 взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии. Они отравились продуктами горения.
Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал между домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте. Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.
LIFE