Новым генсеком НАТО может стать уходящий в отставку премьер Италии Драги

Новым генеральным секретарём НАТО может стать уходящий в отставку итальянский премьер-министр Марио Драги. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в Североатлантическом альянсе. Он утверждает, что Париж, Рим и Берлин видят на этой должности человека, который хорошо разбирается в безопасности Европы, где на данный момент и существуют главные вызовы для НАТО.

"Марио Драги, я думаю, сейчас имеет больше всего возможностей получить эту должность, поскольку французская, итальянская, немецкая стороны согласны, а американцы, похоже, не возражают", — отметил собеседник агентства.

Известно, что Лондон, Вашингтон и Оттава не против видеть на этом посту и греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, причём эти стороны убеждены, что пост генсека должен занять человек с более активной позицией, чем Драги. Источник добавил, что Канада посоветовала обратить отдельное внимание на Арктику, поэтому желает видеть в НАТО главу, который понимает проблемы Крайнего Севера. Государства альянса могут определить кандидатуру ближе к рождественским праздникам. Добавим, что нынешним генсеком НАТО является Йенс Столтенберг.