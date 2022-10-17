В Киеве заявили о переводе оборонных закупок на стандарты НАТО
Глава Минобороны Украины Резников: Киев переходит на систему логистики НАТО LOGFAS
Украина переходит на автоматизированную систему логистики Североатлантического альянса LOGFAS. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Алексей Резников.
"Мы внедряем натовскую LOGFAS для обеспечения учёта и логистики. По моему решению происходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО", — написал он в соцсетях.
Резников отметил, что Киев внедрил свыше 300 стандартов военного блока и продолжает трансформировать силы обороны. По его словам, Незалежная прошла долгий путь и "де-факто уже вступила в НАТО".
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя вероятность введения войск альянса на территорию Украины, предостерёг НАТО от вступления в конфликт. По словам главы государства, это может привести к глобальной катастрофе.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine