Биолог рассказал, какие семена стоит сажать в зиму

В середине октября начался подзимний посев, который поможет дачникам получить ранний урожай некоторых овощей. Биолог Михаил Краснов в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, какие огородные культуры способны выдержать холод и вырасти уже в марте.

Так, к подобным растениям относится, в частности, салат. Лучше сеять его при температуре от +2 до –2 градусов, причём между рядками стоит соблюдать расстояние минимум 30 сантиметров. А морковь лучше сажать при температуре 2–4 градуса выше нуля, однако это необходимо делать, когда перекопанная земля после дождей станет плотной.

Подходящим для зимы является и лук-батун. Собрать его урожай можно трижды за сезон, однако сажать семена стоит именно в холодное время года.

Не стоит забывать и про редис. Его можно посадить уже при минусовой температуре, но семена следует опускать на глубину 4–6 сантиметров. Кроме того, до начала устойчивых заморозков можно посадить репу. Самое время сейчас и для чеснока. Также можно посадить пастернак, он отличается ароматными корнеплодами, его следует опустить в землю на 3–5 сантиметров.

В конце октября дачный участок можно "украсить" шпинатом, а также свёклой, но с ней стоит вести себя аккуратно. Дело в том, что корнеплод лучше сеять при температуре –4 градуса на глубину 3–4 сантиметра. Кроме этих культур под зиму можно сеять спаржу, руколу, фенхель, огуречную траву и кресс-салат. Также грядки можно заполнить щавелем и картофелем, но клубни этого корнеплода нужно углублять на 15–20 сантиметров, а всходы весной придётся накрывать.

В холода лучше сеять и лук, так как в таком случае растения успевают окрепнуть до образования вредителей. Сажать семена лука-севка стоит на глубину 3,5–4 сантиметра, а лука-чернушки — на 2,5 сантиметра.