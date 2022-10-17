Суд в Крыму приговорил участника украинского нацбатальона к шести с половиной годам колонии

Суд в Крыму осудил задержанного в апреле 2022 года участника нацбатальона на шесть с половиной лет колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления УФСБ.

"Киевским районным судом Симферополя Меметшаеву Артуру Алиевичу назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — указывается в сообщении.

Артур Меметшаев в 2016 году добровольно вступил на Украине в Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана*. В его составе мужчина проверял лица и автотранспорт на объектах приграничной территории. Сотрудники погрануправления ФСБ задержали Меметшаева по уголовному делу об участии в незаконном вооружённом формировании. По данным ведомства, при принятии решения суд учёл обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния, полного признания вины и активной помощи следствию.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне в Белгородской области. В ведомстве добавили, что военные следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.