СК РФ проверит данные о вербовке спецслужбами Украины подростков для совершения терактов

Следственный комитет РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина проверит информацию о том, что украинские спецслужбы вербуют подростков для совершения терактов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.

"В эфире одного из федеральных телеканалов сообщается, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания ещё с 2014 года начали открывать лагеря, где детей с раннего возраста учат воевать и убивать русских", — говорится в сообщении.

Кроме того, ранее удалось выявить факт того, что СБУ завербовала подростка для покушения на главу одного из сельских советов ЛНР. За преступления мальчику обещали поездку в Европу, однако несовершеннолетний ранил другого человека. СК изучает данный инцидент. А по итогам проверки будет принято процессуальное решение.