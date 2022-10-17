СК РФ проверит данные о вербовке спецслужбами Украины подростков для совершения терактов
Следственный комитет РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина проверит информацию о том, что украинские спецслужбы вербуют подростков для совершения терактов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.
"В эфире одного из федеральных телеканалов сообщается, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания ещё с 2014 года начали открывать лагеря, где детей с раннего возраста учат воевать и убивать русских", — говорится в сообщении.
Кроме того, ранее удалось выявить факт того, что СБУ завербовала подростка для покушения на главу одного из сельских советов ЛНР. За преступления мальчику обещали поездку в Европу, однако несовершеннолетний ранил другого человека. СК изучает данный инцидент. А по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве арестовали ещё одного комбрига ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе. Следственный комитет России (СК РФ) уточнил, что всего установил и предъявил обвинения 15 командирам Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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ТАСС / Дмитрий Рогулин