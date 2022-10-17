Российские пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. Всплеск сообщений о неполадках был зафиксирован после 19:00 мск, следует из данных детектора сбоев от Brand Analytics.
Согласно карте, проблемы наблюдаются в центральной и южной частях России, а также во Владивостоке. С такой проблемой столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Рязани и Коломны. Большая часть (64%) пользователей отмечают ошибки при получении сообщений, ещё четверть жалуются, что мессенджер вовсе перестал работать.
Как рассказывал Лайф, ранее Павел Дуров заявил, что у Telegram может появиться платформа по продаже никнеймов. Он допустил, что зарезервированные имена пользователей и уникальные ссылки на группы и каналы появятся на аукционах.
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