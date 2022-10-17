Российские пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. Всплеск сообщений о неполадках был зафиксирован после 19:00 мск, следует из данных детектора сбоев от Brand Analytics.

Согласно карте, проблемы наблюдаются в центральной и южной частях России, а также во Владивостоке. С такой проблемой столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Рязани и Коломны. Большая часть (64%) пользователей отмечают ошибки при получении сообщений, ещё четверть жалуются, что мессенджер вовсе перестал работать.