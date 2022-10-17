Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до трёх

Число погибших в результате крушения Су-34 в Ейске в Краснодарском крае достигло трёх человек. Об этом сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Тем временем в МЧС России пока сообщили о двух погибших. Там также уточнили, что пострадал в результате ЧП 21 человек, отмечает ТАСС.