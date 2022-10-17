Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до трёх
Число погибших в результате крушения Су-34 в Ейске в Краснодарском крае достигло трёх человек. Об этом сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.
"Достоверно известно о трёх погибших", — написала она в телеграм-канале.
Тем временем в МЧС России пока сообщили о двух погибших. Там также уточнили, что пострадал в результате ЧП 21 человек, отмечает ТАСС.
Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал между домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте. Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.
Кадр из видео LIFE