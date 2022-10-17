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17 октября, 18:19

Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до трёх

Число погибших в результате крушения Су-34 в Ейске в Краснодарском крае достигло трёх человек. Об этом сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

"Достоверно известно о трёх погибших", — написала она в телеграм-канале.

Тем временем в МЧС России пока сообщили о двух погибших. Там также уточнили, что пострадал в результате ЧП 21 человек, отмечает ТАСС.

В результате крушения Су-34 в Ейске пострадали трое детей

В результате крушения Су-34 в Ейске пострадали трое детей

Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал между домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте. Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Варвара Романова

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