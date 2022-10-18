Четыре ребёнка погибли при пожаре в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в селе Синда Нанайского района четыре ребёнка стали жертвами пожара в частном доме. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Пожар произошел ночью во вторник в жилом доме по улице Пассара. Возбуждено уголовное дело по уголовной статье "Причинение смерти по неосторожности".

В региональном главке МЧС рассказали, что со слов главы администрации поселения, в доме, возможно, одни находились четверо детей 2008, 2013, 2017 и 2021 годов рождения. По предварительным данным, они были оставлены одни. Пожар охватил площадь 50 кв. метров, полностью уничтожив дом. Причину трагедии устанавливают дознаватели и эксперты.