НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 октября, 23:54

Четыре ребёнка погибли при пожаре в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в селе Синда Нанайского района четыре ребёнка стали жертвами пожара в частном доме. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Пожар произошел ночью во вторник в жилом доме по улице Пассара. Возбуждено уголовное дело по уголовной статье "Причинение смерти по неосторожности".

В региональном главке МЧС рассказали, что со слов главы администрации поселения, в доме, возможно, одни находились четверо детей 2008, 2013, 2017 и 2021 годов рождения. По предварительным данным, они были оставлены одни. Пожар охватил площадь 50 кв. метров, полностью уничтожив дом. Причину трагедии устанавливают дознаватели и эксперты.

Вспыхнувший после крушения Су-34 пожар в Ейске потушен

Вспыхнувший после крушения Су-34 пожар в Ейске потушен

Лайф рассказывал, что в Ейске, по последним данным, в пожаре погибли три человека. Причиной возгорания в многоэтажном доме стало крушение рядом с ним бомбардировщика Су-34. Под завалами ещё могут находиться люди.

Обложка ©

Сгоревший дом. Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров