Всё больше европейских предприятий оказываются в затруднительном положении. Происходит это на фоне украинского кризиса, пишет “Хуаньцю шибао”. Газета указывает на то, что таким странам "на помощь" спешат США, ставя ЕС в ещё большую зависимость

"Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль", — говорится в статье.

Европа теряет ключевые отрасли в создавшемся кризисе. На фоне проблем этой экономической рецессии многие производители и инвесторы из ЕС ускоряют "миграцию" в Штаты, пишет издание. Антироссийские санкции вызвали небывалый хаос не только в европейских странах, но и во всём мире. Предприятия, занимающиеся сталью, стеклом, цинком, алюминием, бумагой и удобрениями "перебираются" в Америку для продолжения деятельности. Из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива на Западе и в США царит рост цен и рекордная за десятилетия инфляция.

"В конечном счёте оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками", — резюмируется в статье.