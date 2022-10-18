В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве утром 18 октября вновь объявлена тревога. Об этом сообщает в Telegram-канале городской военной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", — говорится там.

Украинские СМИ публикуют карту, согласно которой воздушная тревога также объявлена в Киевской и Днепропетровской областях, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.