НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 02:25

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве утром 18 октября вновь объявлена тревога. Об этом сообщает в Telegram-канале городской военной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", — говорится там.

Украинские СМИ публикуют карту, согласно которой воздушная тревога также объявлена в Киевской и Днепропетровской областях, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Нашествие "газонокосилок": Почему ПВО Киева не справилась с ударом дронов "Герань-2"

Нашествие "газонокосилок": Почему ПВО Киева не справилась с ударом дронов "Герань-2"

Ранее Лайф рассказывал, что в МВД Украины призвали жителей сбивать дроны-камикадзе самостоятельно, но позже передумали. По словам главы ведомства, неподготовленный человек вряд ли успешно справится с такой задачей.

Обложка ©

Telegram \ КМДА – офіційний канал

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров