Россиянам пояснили, когда с них могут потребовать часть зарплаты

Бывает, что работодатель может попросить сотрудника вернуть часть выплаченных денег. При каких условиях это законно, рассказала доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По её словам, речь идёт о сумме, которая была начислена по ошибке сверх положенных денег.



"Всё, что работодатель начислил работнику сверх положенных выплат ошибочно, работник может вернуть только добровольно, и, даже если человек увольняется, работодатель не может взыскать с работника переплаченные суммы без согласия работника", — заявила в интервью агентству "Прайм" Иванова-Швец.

Она отметила, что работник может вернуть деньги по своей инициативе. Когда переплата происходит по ошибке, работодателю необходимо составить акт и предупредить работника о возврате средств. Но даже в этом случае он имеет право удержать не больше 20% выплаченного. В случае когда работник отказывается возвращать начисленные ему "лишние" средства, работодатель может подать на него в суд, где будут установлены чёткие сроки и суммы возврата.