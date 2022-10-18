Мельника разозлило сравнение поставок оружия Киеву с надеждами рейха на "Фау-2"

Экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника возмутили слова главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта, который сравнил поставки немецкого оружия Киеву с выпуском ракет "Фау-2" в Третьем рейхе.

"Уважаемый федеральный министр Шмидт, пожалуйста, отбросьте в сторону все ваши фальшивые аргументы. Украине срочно нужны немецкие боевые танки "Леопард 2", — написал Мельник в "Твиттере".

Речь о высказывании Шмидта на дискуссионном мероприятии в Берлине. Он защитил позицию Правительства ФРГ, которое отказалось отправлять Киеву танки. Политик сравнил надежды Украины на получение таких боевых машин с планами нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2".