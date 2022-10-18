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18 октября, 01:31

США анонсировали скорую передачу Украине первых комплексов ПВО NASAMS

<p>ЗРК NASAMS. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/NASAMS#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lippujuhlan_p%C3%A4iv%C3%A4n_2022_paraati_059_NASAMS.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> \ MKFI</p>

ЗРК NASAMS. Фото © Wikipedia \ MKFI

Американские власти собираются в ближайшие несколько недель переправить Украине первые обещанные ЗРК NASAMS. Об этом сообщил журналистам представитель Пентагона высокого ранга. Его слова ведомство приводит в стенограмме.

"Мы рассчитываем постараться доставить первые NASAMS на Украину в течение следующих нескольких недель", — сообщил источник.

По его словам, США уже передали Незалежной большое число разных средств ПВО, включая свыше 1,4 тысяч ПЗРК Stinger.

Пентагон случайно разоблачил ложь Зеленского о ракетных комплексах NASAMS

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Напомним, что 11 октября американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби также заявил, что первые два зенитных ракетных комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину "в ближайшем будущем".

Анатолий Симоненко

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