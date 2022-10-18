США анонсировали скорую передачу Украине первых комплексов ПВО NASAMS

Американские власти собираются в ближайшие несколько недель переправить Украине первые обещанные ЗРК NASAMS. Об этом сообщил журналистам представитель Пентагона высокого ранга. Его слова ведомство приводит в стенограмме.

"Мы рассчитываем постараться доставить первые NASAMS на Украину в течение следующих нескольких недель", — сообщил источник.

По его словам, США уже передали Незалежной большое число разных средств ПВО, включая свыше 1,4 тысяч ПЗРК Stinger.