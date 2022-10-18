США анонсировали скорую передачу Украине первых комплексов ПВО NASAMS
ЗРК NASAMS. Фото © Wikipedia \ MKFI
Американские власти собираются в ближайшие несколько недель переправить Украине первые обещанные ЗРК NASAMS. Об этом сообщил журналистам представитель Пентагона высокого ранга. Его слова ведомство приводит в стенограмме.
"Мы рассчитываем постараться доставить первые NASAMS на Украину в течение следующих нескольких недель", — сообщил источник.
По его словам, США уже передали Незалежной большое число разных средств ПВО, включая свыше 1,4 тысяч ПЗРК Stinger.
Напомним, что 11 октября американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби также заявил, что первые два зенитных ракетных комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину "в ближайшем будущем".