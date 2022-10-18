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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 01:05
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Украинские военные попали в плен, не провоевав и суток

Украинские военные заявили, что оказались в плену, провоевав меньше суток

Группа военнослужащих Вооружённых сил Украины, едва попав на фронт после мобилизации, менее чем через сутки оказалась в плену. Об этом украинские военнопленные рассказали РИА "Новости".

"Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15:00 дня зашли ваши российские войска, и у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать", — приводит агентство слова 23-летнего Ивана Ряхлицкого из Черкасской области.

Подготовку на полигоне перед отправкой на фронт он назвал поверхностной: просто "побегали по полигону". Похожая история и у 47-летнего Николая Дяченко из Сум. По его словам, вскоре после прибытия его подразделения на фронт начался танковый и миномётный обстрел их позиций. Бойцы ВСУ сидели в укрытии.

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"После того как обстрел закончился, сразу увидели тень наверху. Никто даже не пытался сопротивляться. Тем более они сразу сказали: ребята, сдавайтесь и будете жить", — рассказал мужчина, в результате провоевавший "где-то полдня".

Как сообщал Лайф, ранее пленный майор ВСУ заявил, что украинские боевики отправляли видеоотчёты за рубеж о своих действиях в Мариуполе.

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Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев
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