Власти Финляндии пригрозили отбирать имущество у россиян

В Финляндии власти при необходимости могут экспроприировать имущество россиян. Такую возможность допустил министр обороны этой страны Антти Кайкконен.

"Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует", — сказал Кайкконен в интервью газете Aamulehti.

По его мнению, такие меры могут быть применены на территории, "важной для безопасности государства". Рассматривается ли подобная возможность сейчас, министр не пояснил.

"Не могу это комментировать, но могу подтвердить, что преимущественное право покупки уже применялось", — сказал глава Минобороны Финляндии.

Впрочем, он тут же подчеркнул, что не все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии "представляют риски для безопасности".