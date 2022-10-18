"Это соревнование": Блинкен отвёл США руководящую роль в мире будущего

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США. Он отметил, что идёт борьба за постконфликтное пространство, следующее за холодной войной.

"С нашей точки зрения, это соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода. Чьи ценности будут отражены. У нас простой выбор — мир сам себя не организует", — сказал Блинкен на мероприятии в Стэнфордском университете.

Блинкен заявил, что выбор США таков: если Штаты не занимают лидерскую позицию, то эта роль переходит к кому-то другому. И, как допускает госсекретарь, это будет Китай. Причём произойдёт это, по его словам, не в том ключе, который полностью совпадает с интересами и ценностями Вашингтона.

"Или, того не лучше, — никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие", — добавил Блинкен.