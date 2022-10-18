Учёные вывели ковид, убивающий 80% заражённых мышек

Исследователи из США разработали новый вид коронавируса. Как сообщает британская газета Daily Mail, этот вариант привёл у мышей к 80%-ной смертности. Группа учёных из Бостона и Флориды извлекла шиповидный белок "омикрона" и связала его со штаммом, с которого началась пандемия Ухане.

Из всей популяции мышей, заражённых вирусом, ни одна не скончалась от более мягкого варианта "Омикрона", в то время как 80% из них всё же умерли вследствие нового эксперимента. Как пишет издание, учёные также изучали влияние разных штаммов на клетки лёгких человека. Их также вырастили в лаборатории. Результаты показали, что выведенный, "гибридный" вариант производит в пять раз больше вирусных частиц, чем оригинал. Исследователи при этом утверждают, что он вряд ли будет столь же смертельным для людей, как для грызунов.