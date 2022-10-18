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18 октября, 01:11

Учёные вывели ковид, убивающий 80% заражённых мышек

Daily Mail: В США создали вариант CoViD со смертностью у мышей в 80%

Исследователи из США разработали новый вид коронавируса. Как сообщает британская газета Daily Mail, этот вариант привёл у мышей к 80%-ной смертности. Группа учёных из Бостона и Флориды извлекла шиповидный белок "омикрона" и связала его со штаммом, с которого началась пандемия Ухане.

Из всей популяции мышей, заражённых вирусом, ни одна не скончалась от более мягкого варианта "Омикрона", в то время как 80% из них всё же умерли вследствие нового эксперимента. Как пишет издание, учёные также изучали влияние разных штаммов на клетки лёгких человека. Их также вырастили в лаборатории. Результаты показали, что выведенный, "гибридный" вариант производит в пять раз больше вирусных частиц, чем оригинал. Исследователи при этом утверждают, что он вряд ли будет столь же смертельным для людей, как для грызунов.

Иммунолог рассказал, когда ковид "цербер" доберётся до России

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Ранее Лайф писал, что накануне в России выявили 12 354 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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