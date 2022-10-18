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18 октября, 01:08

Exxon заявила о полном уходе из России после создания нового оператора "Сахалина-1"

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире ExxonMobil полностью покинула Россию после того, как был создан новый оператор нефтегазового проекта "Сахалин-1", пишет ТАСС со ссылкой на представителя этой бизнес-структуры.

"Могу подтвердить, что мы благополучно вышли. Двумя постановлениями правительство России в одностороннем порядке прекратило наши интересы в "Сахалине-1" и проект передан российскому оператору", — рассказал собеседник издания.

В компании заявили, что благодарны за профессионализм, опыт и самоотверженность, которые показали сотрудники Exxon Neftegas Limited, невзирая на сложные обстоятельства. Также в компании подчеркнули, что гордятся значительными достижениями проекта "Сахалин-1" с 1996 года.

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Как рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ, согласно которому всё имущество проекта "Сахалин-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору. Позднее стало известно, что американская компания Exxon отказалась отгружать нефть на проекте "Сахалин-1" так как танкеры "Совкомфлота" под санкциями.

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ТАСС / Семёнов Александр

Анатолий Симоненко

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